Застройщик: снижения цен ждать не стоит

Основатель криптобиржи FTX признан виновным в мошенничестве. Ему грозит до 115 лет тюрьмы

Присяжные федерального суда Манхэттена признали виновным в мошенничестве и преступном сговоре основателя и бывшего гендиректора криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Вердикт был вынесен в четверг, 2 ноября, почти через год после краха FTX, который потряс финансовые рынки.

Присяжные федерального суда Манхэттена признали виновным в мошенничестве и преступном сговоре основателя и бывшего гендиректора криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Вердикт был вынесен в четверг, 2 ноября, почти через год после краха FTX, который потряс финансовые рынки.