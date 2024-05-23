    Американский производитель лекарств запускает производство в Эстонии

    Штаб-квартира Repligen в США.Фото: Repligen

    Биотехнологический концерн Repligen открывает в Юри офис и производственное предприятие, которое будет обслуживать рынки Азии и Европы.

    По словам главы эстонского подразделения Repligen Мадиса Унти, данный завод является для Repligen инвестицией, имеющей стратегическое значение. «Новое здание позволит нам значительно увеличить объем операций и обслуживать из эстонского центра клиентов как на европейском, так и на азиатском рынках», – пояснил он в пресс-релизе.

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