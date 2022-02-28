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28 февраля 2022 в 8:40 Поделиться:









Итоги референдума в Беларуси: отказ от ядерной нейтральности, Лукашенко останется у власти

Александр Лукашенко на голосовании по референдуму. Фото: CHINE NOUVELLE/SIPA, Scanpix

В воскресенье в Беларуси состоялся референдум, по итогам которого около 65% избирателей проголосовали за соответствующие поправки к Конституции, сообщил ЦИК Беларуси утром в понедельник, 28 февраля.

Поправки к Конституции обеспечат Александру Лукашенко возможность и впредь выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах. Они также гарантируют ему пожизненный иммунитет от преследования в случае ухода от власти, пишет « DW ».

Одобренные в Беларуси поправки к Конституции также позволяют стране отказаться от безъядерного статуса (т.е. на территории Белоруссии вновь будет разрешено размещение ядерного оружия – прим.ред.) и размещать на территории страны российские войска на постоянной основе.

Изменив Конституцию, 67-летний Лукашенко пошел по стопам президента России Владимира Путина, который в 2020 году обеспечил проведение конституционных поправок, позволяющих ему оставаться на посту главы государства до 2036 года, отмечает агентство AFP.