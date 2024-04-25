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Николай Андреев

26 апреля 2024 в 4:30









Работает - не трогай: решая в Нарве проблемы, министры их создают

Корреспондент ДВ в Ида-Вирумаа Николай Андреев. Фото: Николай Андреев

Последние годы правительство активно взялось за Нарву. Министры стремительно решают застарелые проблемы, за которые раньше почему-то никто не брался - так это, наверное, видится из Таллинна. Но для многих нарвитян всё выглядит ровно наоборот: министры одну за другой создают для них новые и совершенно нерешаемые проблемы.

“Что они еще придумают?” - тема для разговоров и вполне практический вопрос в Нарве. О том, как некоторые инициативы правительства сказываются на реальной жизни, можно узнать из городских новостей за последние недели.

Эпопея с переименованием улиц в Нарве уже почти забылась. Сначала горсобрание после многолетнего сопротивления согласилось переименовать три улицы. А потом экс-министр по делам регионов Мадис Каллас лично переименовал в Нарве еще пять улиц (в том числе нанес на карту улицу Мадизе). А теперь, пишет Delfi , выяснилось, что некоторые пенсионеры, которые вызывают скорую помощь или спасателей, не запомнили новые названия улиц, а операторы телефона 112 не знают старых названий.

Это опасные, но частные случаи. Усилия Кристины Каллас по переводу школ на эстонский язык обучения гораздо масштабнее. Уже некоторое время очевидно, что выполнить требования министерства в Нарве невозможно. Но сначала местные власти отвечали общественности в том смысле, что раз приказано - сделаем, хотя не понимаем как.

Недавно новый вице-мэр Нарвы по образованию Мессурме Писарева сказала в интервью ERR , что некоторым детям теперь, возможно, придется переходить на домашнее обучение. В школах нужно увольнять из-за незнания эстонского 80 учителей из 400, в садиках - 100 из 260. В том числе, в школе Паю, которая учит детей с особыми потребностями - 30 учителей из 48. Заменить их некем. Министр создала нерешаемую проблему и посоветовала увольнять директоров, которые не смогут эту проблему решить - то есть почти всех. Вице-мэр говорит, что это сломало бы городскую систему образования.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс решил с мая закрывать погранпункт в Нарве на ночь, с 23 часов до 7 утра, поскольку людей, пересекающих границу, стало меньше. Наверное, министр не в курсе, что очереди из этих людей стали в несколько раз больше, поскольку пограничный контроль (прежде всего, с российской стороны) занимает теперь больше времени. Поэтому статистика и реальность разительно отличаются.

Да, конечно, МВД будет информировать путешественников, как может. Но весь мир не обязан знать, что у нас тут происходит. На этой неделе я видел в Нарве автомобиль с немецкими номерами, который ехал к погранпункту, хотя по инициативе РФ граница для транспорта закрыта уже почти три месяца. А на прошлой неделе мне рассказывали еще об одной заблудившейся машине из Германии.

По часу, по два часа и больше в очередях на границе в Ивангороде стоят в том числе граждане Финляндии. Проверял на личном опыте: в 23.00 очередь на выход из России еще большая. Незнакомые с местной спецификой европейцы неизбежно будут ночевать на улице, как два года назад ночевали здесь же украинские беженцы. Но больше всего проблем, конечно, достанется нарвитянам.

Итак, 1 мая на границе случится коллапс. И Лаури Ляэнеметс сможет сконцентрироваться на “решении” церковного вопроса. А то, не приведи Господь, какой-нибудь святой отец, забыв про лишний вес, соберет отряд из бабушек - своих самых активных прихожан - и поведет его подрывать устои демократии.

В реальности, опасность в другом: из-за активности министра три сотни малообеспеченных нарвитян уже сейчас остались без горячих обедов по выходным, которые бесплатно предоставлял им один из православных приходов. А еще в Нарве, в другом приходе, есть богадельня, где живут старики и старушки, в том числе лежачие больные (ведь в обычных домах попечения мест не хватает). Министр думал, как его активность отразится на этом учреждении?

Возможно, одного-двух месяцев ему хватит, чтобы создать на месте работающей системы еще одну неразрешимую проблему. Тогда у Лаури Ляэнеметса появится свободное время.

И это пугает.