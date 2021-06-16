В ЕС анонсировали очередной пакет санкций против Белоруссии

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Постоянные представители стран-членов ЕС на заседании в среду согласуют очередной пакет санкций против Белоруссии, следует из опубликованной повестки заседания, передают «РИА Новости».

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В документе говорится, что будет принято «решение Совета и постановление, касающиеся ограничительных мер в связи с ситуацией в Белоруссии».

СМИ ранее сообщали, что четвертый пакет антибелорусских персональных санкций может включать порядка 78 физлиц и семи организаций: фигурантам заморозят все активы в ЕС и запретят поездки в Евросоюз.

Ожидается, что окончательное утверждение ограничительных мер произойдет в понедельник 21 июня на заседании Совета министров иностранных дел Евросоюза в Люксембурге.

Этот пакет санкций должен включить как причастных, по мнению ЕС, к инциденту с посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая, так и тех, кого в Евросоюзе считают ответственными за нарушения прав человека при подавлении мирных акций протеста.