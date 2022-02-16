Prototron профинансирует идеи молодых предпринимателей

В странах Балтии появилась ориентированная на бизнес-ангелов сеть

В Северных странах и странах Балтии появилась ориентированная на бизнес-ангелов сеть Fund Fellow Founders (FFF), которая предлагает своим членам доступ к уникальным сделкам и поддерживает основателей стартапов с помощью людей, которые уже обладают солидным опытом работы в данной области, сообщает пресс-служба FFF.

В Северных странах и странах Балтии появилась ориентированная на бизнес-ангелов сеть Fund Fellow Founders (FFF), которая предлагает своим членам доступ к уникальным сделкам и поддерживает основателей стартапов с помощью людей, которые уже обладают солидным опытом работы в данной области, сообщает пресс-служба FFF.