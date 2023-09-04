    Рост производства электроэнергии в Финляндии может снизить цены в Эстонии

    Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

    С воскресенья в Финляндии выросло производство электроэнергии, что также должно снизить цены на электроэнергию в Эстонии, прогнозирует Eesti Energia.

    В обычных условиях Эстония получает более дешевую электроэнергию из Финляндии. Однако в конце августа несколько электростанций в Финляндии находились на ремонте, из-за чего даже финнам приходилось импортировать более дорогую электроэнергию. Это также подняло цены и в Эстонии, пишет ERR.
    21 августа киловатт-час электроэнергии стоил 29,2 цента. Это означает, что цена на электроэнергию выросла до самого высокого уровня в Эстонии в этом году.
    «Был недельный период, когда электроэнергия перемещалась из Латвии-Литвы в Эстонию и из Эстонии в Финляндию, поэтому цены в Эстонии и Финляндии были выше, чем в Латвии и Литве», – пояснил эксперт по энергетике Марко Алликсон.
    В воскресенье в Финляндии вновь заработал реактор АЭС Olkiluoto-2, а во второй половине этой недели ремонт закончится и на реакторе АЭС Loviisa-2. По оценке Eesti Energia, это обеспечит более низкую цену на электроэнергию в сентябре.
    По словам руководителя отдела энергопродуктов Eesti Energia Армена Каспарова, прогнозируется, что в сентябре нас ожидает ветреная погода, что также положительно отразится на ценах.
    В то же время Алликсон уверен, что сильного падения цен ждать не стоит: «В какой-то степени они снизятся, просто потому, что в Финляндии электроэнергия станет дешевле. На следующей неделе ожидается увеличение разницы цен между Эстонией и Финляндией, к сожалению, не в пользу Эстонии».

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