    Стоимость Brent упала после новостей о переносе встречи ОПЕК+

    Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

    Цена нефти эталонной марки Brent опустилась ниже $80 за баррель на новости о том, что ОПЕК+ сдвинула на четыре дня встречу в Вене – с 26 на 30 ноября.

    Организация не объяснила причины переноса, но, как пишет Bloomberg, встречу отложили из-за разногласий членов картеля – Саудовская Аравия недовольна обязательствами партнеров по ОПЕК+ по добыче, передает Forbes.
    Цена нефти эталонной марки Brent на лондонской бирже ICE 22 ноября опустилась ниже $80 за баррель. На 17:35 фьючерсы на Brent с поставкой в январе 2024 года торговались по $78,75 за баррель, с начала торгов они подешевели на 4,5%. В прошлый раз Brent опускалась ниже отметки $80 за баррель 16 ноября, свидетельствуют данные торговой площадки.
    Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Россия находится в «зоне комфорта» и не настроена на изменения перед встречей ОПЕК+. «Не вижу никаких причин, чтобы что-то радикально менять», – заявил анонимный собеседник агентства, близкий к российскому правительству, отвечая на вопросы о предстоящем заседании ОПЕК+. При этом он отметил, что на очной встрече возможны «сюрпризы».
    В 2024 году, скорее всего, потребуются совместные действия России и ОПЕК для стабилизации нефтяного рынка, говорил в октябре Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности продления сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти.
    Россия в начале ноября приняла решение продлить до конца года добровольное сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов на 300 000 баррелей в сутки. Крупнейший в мире экспортер нефти, Саудовская Аравия, синхронно с Россией подтвердила, что продолжит дополнительно сокращать добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки до конца года. Это стало дополнением к другому добровольному сокращению, о котором Россия объявила в апреле: оно продлится до конца 2024-го.

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Стоимость Brent упала после новостей о переносе встречи ОПЕК+
Цена нефти эталонной марки Brent опустилась ниже $80 за баррель на новости о том, что ОПЕК+ сдвинула на четыре дня встречу в Вене – с 26 на 30 ноября.
Цена нефти эталонной марки Brent опустилась ниже $80 за баррель на новости о том, что ОПЕК+ сдвинула на четыре дня встречу в Вене – с 26 на 30 ноября.
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