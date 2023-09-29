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Selver

29 сентября 2023 в 5:00









Средиземноморская экзотика и особый ассортимент в новом продуктовом магазине Delice

Фото: Egert Kamenik

Магазин Delice, который был закрыт почти на два месяца и только что открылся вновь, стал самым современным в городе. Как рождался этот крупный проект, рассказывают представители агентства Velvet, которое занималось обновлением концепции бренда, и студии дизайна и архитектуры интерьера Vaikla Disain.

Кристиан Кирсфельдт из Velvet говорит, что айдентика бренда Delicе продумана до мелочей, и ей придана уверенность как в графическом, так и в пространственном решении. «Цель обновления состояла в том, чтобы магазин стал первоочередным выбором для тех, кто ищет первоклассные продукты, и одновременно ближайшим продуктовым магазином с хорошим настроением», — говорит Кирсфельдт.

Вдохновлен средиземноморской культурой

Арго Вайкла, основатель студии дизайна и архитектуры интерьера Vaikla Disain, рассказывает, что сначала они вместе с командами Velvet и Selver провели мозговой штурм: какие ассоциации вообще вызывает магазин Delice. «Прозвучали ключевые слова: деликатес, экзотический, особый ассортимент, место включения фантазии, аппетитно, солнечная атмосфера», — описал Вайкла зарождение проекта и добавил, что эти ассоциации вывели на концепцию средиземноморского городского рынка.

Кристиан Кирсфельдт дополнил, что вдохновение они получили в местах, где умеют наслаждаться и воспринимают жизнь немного проще: «Таким образом в бренде и дизайне интерьера отразились средиземноморские городские рынки – например, через полосатые навесы, мотив крыш и грузовые тележки-скутеры».

Фото: Egert Kamenik

Природные тона

Обновленный магазин имеет просторную планировку с металлическими стеллажами и большими подвесными светильниками, которые подчеркивают индустриальный компонент стиля, и геометрические мотивы, которые выглядят рустикально и уютно. «Каждый отдел станет выглядеть отдельной лавочкой — точно как на рынке. Имитация двускатных крыш символизирует городскую архитектуру», — говорит Вайкла.

«Логотип и шрифты магазина так же просты и чисты, но заметны и слегка забавны», — описывает брендинг Кирсфельдт.

Что представляет собой «современный» магазин?

После некоторого размышления Вайкла говорит, что все развивается со временем: «В частности, изменились цифровые решения, особенно за последние десять лет. Цифровые ценники, стенды, LED-экраны позволяют быстро передавать информацию или создавать визуальные эффекты и т.д. При этом магазин не должен выглядеть стерильно и скучно». Вайкла также упомянул черно-белые итальянские фотографии, украшающие стены магазины Delice.

По словам Кирсфельдта, проектирование общественного пространства — ответственная работа. Вайкла подтвердил это, добавив, что покупатель сам этого не понимает, но его путь по магазину выстроен по определенному плану. «Это отдельная наука, как создать такую функциональную структуру. Мы выделили две основные целевые группы: покупатели, нацеленные на крупные закупки на длительный срок, и покупатели, забегающие на минуту, чтобы прихватить что-нибудь на обед. В магазине их встречают в первую очередь прилавки с готовыми блюдами, напитками, мороженым. Люди, которые закупают продукты на длительный срок, проходят в заднюю часть магазина. Получается два логических круга передвижения», — объясняет Вайкла.

Каких компромиссов требует столь крупный проект?

И Вайкла, и Кирсфельдт подтверждают, что сотрудничество между Selver, Velvet и Vaikla Design шло очень гладко. «Это была именно совместная работа, а не эстафета, когда участки работы сдают друг другу, не оглядываясь назад», — говорит Кирсфельдт. Вайкла с усмешкой добавил, что они с Velvet, возможно, закрутили бы дизайн еще покруче — добавили больше декора и атмосферных элементов. Но у клиента всегда свое видение и предел, которого он не перейдет.

Работа над проектом велась полтора года при участии нескольких человек из Vaikla Design, 4–5 сотрудников Velvet и около 10 человек из Selver. «Мы встречались каждую неделю», — описывает сотрудничество Вайкла.

«В таких крупные проекты всегда множество компромиссов», — сказал он, добавив, что если все довольны на 80%, это уже очень хорошо. – Возьмем, например, выбор материала. Приносишь образцы. Все их щупают и думают, подойдет ли это для укладки пола – не станет ли он скользить, впитывать грязь, как долго прослужит, что будет с уходом и так далее. Нельзя нигде ничего упустить из виду, потому что потом это может обойтись очень дорого».

В заключение Кирсфельдт сказал, что проект был для них интересным: «От нас требовалось создать надежную и продуманную комплексную систему: доступность, читабельность, концепция и дизайн должны работать, начиная с ценников и этикеток магазинов и заканчивая онлайн-решениями. При этом они должны быть запоминающимися, уникальными и передавать ценности бренда».

Увидеть, каким стал обновленный продуктовый магазин Delice, можно в центре Solaris, в Таллинне, по адресу Estonia pst 9.