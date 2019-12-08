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Украина и МВФ достигли соглашения о кредите в $5,5 млрд

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) достигли договоренности о кредите общей суммой в $5,5 млрд, сообщила глава МВФ Кристалина Георгиева.

Георгиева провела телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых обсуждались условия нового кредита . Фото: Scanpix

Программа расширенного финансирования (EFF), в рамках которой будет выделен кредит, продлится три года. Среди условий, в частности, борьба с коррупцией, сдерживание дефицита бюджета и либерализация сельскохозяйственного рынка.