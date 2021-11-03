Департамент здоровья готовит новый пакет ограничений

Количество пассажиров Tallink на линии Эстония-Швеция выросло в десять раз

В октябре количество пассажиров Tallink значительно выросло – на линии Эстония-Швеция компания перевезла в десять раз больше туристов, следует из сообщения фондовой биржи.

В октябре количество пассажиров Tallink значительно выросло – на линии Эстония-Швеция компания перевезла в десять раз больше туристов, следует из сообщения фондовой биржи.