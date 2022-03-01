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1 марта 2022 в 8:33 Поделиться:









Экономика Эстонии в 2021 году выросла на 8,6%

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

По данным Департамента статистики, валовой внутренний продукт (ВВП) Эстонии, характеризующий текущее положение дел в экономике страны, в четвертом квартале увеличился по сравнению с тем же периодом 2020 года на 8,6% и составил в текущих ценах 8,7 миллиарда евро, сообщает пресс-служба департамента.

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По словам ведущего аналитика Департамента статистки Роберта Мюйрсеппа, в последнем квартале прошлого года продолжился быстрый экономический рост. «Хотя рост по-прежнему был широкомасштабным, стремительный рост цен наложил отпечаток на многие отрасли», – уточнил Мюйрсепп.

Наибольшее положительное влияние на рост экономики оказала обрабатывающая промышленность, вернувшаяся на предшествующий пандемии уровень. Положительно повлияли также сферы информации и связи, транспорта и складского хозяйства, а также профессиональной, научной и технической деятельности. Быстрый рост продолжился также в сфере услуг по проживанию и питанию, ощутившей на себе сильное влияние коронавирусных ограничений. Основными отраслями, заметно тормозившими экономику по причине повышения цен, стали торговля и сельское хозяйство. Энергетический сектор, несмотря на рост цен, остался на уровне этого же периода 2020 года.

По словам Мюйрсеппа, изменения в ценах отразились также на частном потреблении, которое выросло на 6,9%: «Речь идет о быстром росте, однако он был значительно медленнее, чем в предыдущие периоды. Было заметно снижение влияния коронавирусных ограничений. Более всего выросли расходы жителей на рестораны и гостиницы, на связь, одежду и обувь, а также на транспорт, здравоохранение, проведение досуга и культуру».

Инвестиции сократились на 38,4%, однако причиной этому послужила необычно высокая сравнительная база. Наиболее заметным было сокращение инвестиций предприятий в компьютерное программное обеспечение и базы данных (-93,9%). Сократились также инвестиции домохозяйств в жильё (-12,6%). При этом выросли в основном инвестиции предприятий в транспортные средства (36,2%), в прочие машины и оборудование, а также в основное имущество оборонного назначения (12,4%).

В последнем квартале прошлого года экспорт увеличился на 22,6%, прежде всего за счет продаж лицензионных пошлин (роялти) и транспортных услуг. Снижение закупок компьютерных услуг привело к сокращению импорта (-2,6%). Значительный вклад во внешнюю торговлю внесли также торговля сырой нефтью и природным газом, электроэнергий, изделиями из древесины и пробки, а также посредничество в сфере туристических услуг.

В сравнении с третьим кварталом откорректированный посезонно ВВП вырос на 1,8% и в сравнении с четвертым кварталом 2020 года – на 8,8%.

В 2021 году экономический рост составил в целом 8,3%. В сравнении с 2019 годом экономика выросла на 5,2%, превысив тем самым предшествующий пандемии уровень.