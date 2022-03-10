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    Больничная касса выплатила 62 млн евро компенсаций за зубное лечение

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    В прошлом году Больничная касса выплатила людям компенсации за зубное лечение на общую сумму 62 миллиона евро, что на 13 процентов больше, чем в прошлом году. По сравнению с предыдущим годом, в 2021 году увеличились почти все расходы Больничной кассы, выросло также и количество лечебных случаев, сообщает пресс-служба кассы.

    В бюджете на 2022 год Больничная касса уже выделила на стоматологическую помощь 67,8 миллиона евро.
    Глава отдела первичной медицинской помощи Больничной кассы Кюлли Фридеманн отметила, что в прошлом году увеличилось количество людей, пользующихся стоматологическими услугами, и увеличились расходы Больничной кассы на них: «Причиной роста стало то, что из-за ограниченного планового лечения в 2020 году люди отложили визит к стоматологу на следующий год. На рост количества оказанных услуг также повлияло добавление новых договорных партнеров Больничной кассы».
    Больничная касса выплатила более 16 миллионов евро компенсации за зубное лечение для взрослых, и данными компенсациями воспользовалось почти 319 000 взрослых людей. Все застрахованные взрослые могут получить компенсацию за зубное лечение в размере 40 евро в год, при этом пациент должен оплатить 50% счета за лечение. В прошлом году 189 000 взрослых воспользовались компенсацией за зубное лечение в размере 40 евро и общая сумма компенсаций составила почти 7 миллионов евро. В 2021 году компенсацией воспользовалось на 20 000 человек больше, чем годом ранее.
    Беременные женщины, мамы детей в возрасте до 1 года, пенсионеры по старости и нетрудоспособности, лица с частичной или отсутствующей трудоспособностью, а также лица с повышенной потребностью в стоматологической помощи получают повышенную компенсацию в размере 85 евро в год, доля обязательного самофинансирования для них составляет 15% от счета. В прошлом году данной компенсацией воспользовалось почти 130 000 человек на общую сумму 9,5 миллиона евро.
    В этом году была расширена целевая группа людей, получающих более высокие ставки компенсаций за зубное лечение. «Компенсацией в размере 85 евро теперь могут воспользоваться и безработные, зарегистрированные в Кассе по безработице и получающие прожиточный минимум в соответствии с Законом о социальном обеспечении. Этим мы хотим улучшить доступ к стоматологической помощи для малообеспеченного взрослого населения. Малообеспеченные домохозяйства и безработные — это те группы населения, которые не могут позволить себе стоматологическую помощь из-за ее высокой стоимости», — сказала Фридеманн. Общая сумма расходов Больничной кассы на компенсации за протезирование составила 7,2 миллиона евро.
    Расходы на зубное лечение людей с глубокими физическими и умственными недостатками составило 230 000 евро. Данная услуга зубного лечения предназначена для людей с плохим состоянием гигиены рта, которым лечащий врач поставил диагноз, дающий право на получение пожизненной стоматологической помощи. В прошлом году этой возможностью лечения воспользовалось 623 человека, в позапрошлом году таких пациентов было 427.
    В 2021 году количество людей, воспользовавшихся неотложной стоматологической помощью для взрослых, сократилось на 20%, а расходы на данную услугу уменьшились на 207 000 евро. Годом ранее из-за повышения распространения инфекции COVID-19 резко возросло использование неотложных услуг в стоматологии. Это произошло из-за того, что плановое лечение было ограничено, а перечень стоматологических услуг в сфере неотложной помощи расширился.
    В прошлом году Больничная касса потратила 27 миллионов евро на профилактику и лечение зубов у детей до 19 лет. Годом ранее эта сумма расходов была на три миллиона евро меньше. В некоторых случаях ортодонтические услуги для детей оплачиваются Больничной кассой, и в прошлом году 20 444 ребенка оплатило такие услуги на общую сумму 9 миллионов евро.

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