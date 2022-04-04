Вучич объявил о победе на выборах президента Сербии
Президент Сербии Александр Вучич.Фото: Darko Vojinovic
Действующий президент Сербии Александр Вучич объявил о победе в первом туре на выборах главы государства, которые состоялись в воскресенье, передает «Интерфакс».
По результатам предварительного подсчета избирательных бюллетеней, Вучич получил на выборах около 60% голосов.
Второе место занял выдвинутый проевропейской оппозицией отставsой генерал Здравко Понос, набравший 17%.
Вучич отметил, что возглавляемая им Сербская прогрессивная партия в новом составе парламента имеет все шансы получить 124 или 125 мандатов.
В воскресенье в Сербии состоялись президентские, парламентские выборы, а также выборы в местные органы власти в 11 общинах страны и двух городах, включая Белград.
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