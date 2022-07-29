833 семьи военных беженцев из Украины начали снимать жилье при поддержке государства
Максимальный размер пособия на уплату аренды составляет до 1200 евро, из которых местное самоуправление может вычесть до 50 евро на административные расходы. Фото: Andras Kralla
Подписавшие административный договор с Департаментом социального страхования местные самоуправления выплатили 833 семьям украинских военных беженцев единовременное пособие на уплату арендной платы за жилье. Размер пособия составляет до 1200 евро, его перечисляют либо собственнику жилья, либо беженцу, сообщает пресс-служба департамента.
«Эстонское государство обеспечивает военным беженцам место временного размещения в зависимости от потребности и помогает им найти постоянное место жительства. Это сложная задача, поскольку цены на аренду резко выросли, а владельцы недвижимости порой проявляют неуверенность в вопросе сдачи квартиры военным беженцам», – говорит специалист по кризисной коммуникации Департамента социального страхования Лийс Палоотс.
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