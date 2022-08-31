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    189-й день войны в Украине: продолжается контрнаступление, Нидерланды поддерживают запрет на выдачу виз россиянам

    Делегация МАГАТЭ прибыла в Киев, встретилась с Зеленским и отправилась на Запорожскую АЭСФото: Александр Ермоченко, Scanpix

    Идет 189-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 31 августа.

    Продолжается контрнаступление ВСУ на Херсонскую область. Как сообщает оперативное командование «Юг», ВСУ уничтожили в этом регионе 117 российских солдат и более 30 единиц техники. Были также обстреляны четыре крупнейших моста региона (Каховскоий, Дарьевский и два Антоновских).
    Продолжаются столкновения и в других регионах Украины: например, по информации Генштаба ВСУ, идут ожесточенные бои в районах населенных пунктов Кодема, Зайцево, Пески, Первомайское и Марьинка.
    350 российских солдат были убиты за прошедшие сутки, пишет Генштаб ВСУ. Вчера Минобороны РФ сообщало об убийстве 1200 солдат ВСУ.
    Девять человек погибли, 16 получили ранения в результате обстрела Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей, пишет «Украинская правда».
    Россия увеличила число наемников ЧВК из-за провала скрытой мобилизации, считает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
    Россияне расстреляли эвакуационную колонну из оккупированного Мелитополя (без жертв), чтобы запугать людей и демотивировать их уезжать из города (откуда они могут попасть на территорию, подконтрольную Украине), утверждает мэр Мелитополя.
    Делегация МАГАТЭ приехала в Киев, гендиректор встретился с Зеленским. Цель визита – инспектировать Запорожскую АЭС и установить там постоянное представительство. Россия, в свою очередь, ставит жесткие условия (например, дает всего один день на проведение миссии).
    На этом фоне россияне обстреляли Энергодар и попали в здание горсовета. Впрочем, согласно российской версии, обстрел Энергодара совершает Украина.
    В 33 населенных пунктах Херсонской области, освобожденных Украиной, нет электроснабжения.
    Германия почти исчерпала возможности поставлять оружие Украине – скоро это станет невозможно, заявила министр обороны Кристин Ламбрехт.
    США подтвердили получение Россией беспилотников от Ирана.
    Эстония готова присоединиться к европейской инициативе по тренировке вооруженных сил Украины.
    Министр иностранных дел Ирана едет в Москву на переговоры с Лавровым по поводу ситуации в Украине.
    Голландия поддерживает запрет на выдачу виз россиянам, заявил министр иностранных дел этой страны Вопке Хустра.
    Германия предлагает отменить упрощенный визовый режим с Россией, но не прекращать выдачу виз полностью.
    Транспортировка газа по «Северному потоку» остановлена на три дня.
    Страны ЕС заполнили газовые хранилища на 80% на два месяца раньше, чем планировали.
    Зеленский подписал законы о т.н. «таможенном безвизе» с ЕС.
    Верховная Рада в первом чтении поддержала новый «закон о медиа», необходимый для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.
    Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о возврате акцизного налога на горючее.
    Россия хочет включить войну в Украине в учебники по истории России.
    Германия и Франция предложили вести контрпропаганду, чтобы донести информацию до россиян, пишет Bloomberg.

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