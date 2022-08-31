189-й день войны в Украине: продолжается контрнаступление, Нидерланды поддерживают запрет на выдачу виз россиянам
Делегация МАГАТЭ прибыла в Киев, встретилась с Зеленским и отправилась на Запорожскую АЭСФото: Александр Ермоченко, Scanpix
Идет 189-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 31 августа.
Продолжается контрнаступление ВСУ на Херсонскую область. Как сообщает
оперативное командование «Юг», ВСУ уничтожили в этом регионе 117 российских солдат и более 30 единиц техники. Были также обстреляны четыре крупнейших моста региона (Каховскоий, Дарьевский и два Антоновских).
Продолжаются столкновения и в других регионах Украины: например, по информации
Генштаба ВСУ, идут ожесточенные бои в районах населенных пунктов Кодема, Зайцево, Пески, Первомайское и Марьинка.
350 российских солдат были убиты
за прошедшие сутки, пишет
Генштаб ВСУ. Вчера Минобороны РФ сообщало
об убийстве 1200 солдат ВСУ.
Девять человек погибли, 16 получили ранения
в результате обстрела Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей, пишет
«Украинская правда».
Россия увеличила число наемников ЧВК из-за провала скрытой мобилизации
, считает
Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Россияне расстреляли эвакуационную колонну из оккупированного Мелитополя
(без жертв), чтобы запугать людей и демотивировать их уезжать из города (откуда они могут попасть на территорию, подконтрольную Украине), утверждает
мэр Мелитополя.
Делегация МАГАТЭ приехала в Киев, гендиректор встретился с Зеленским
. Цель визита – инспектировать Запорожскую АЭС и установить там постоянное представительство. Россия, в свою очередь, ставит жесткие условия (например, дает всего один день на проведение миссии).
На этом фоне россияне обстреляли Энергодар и попали в здание горсовета
. Впрочем, согласно российской версии
, обстрел Энергодара совершает Украина.
В 33 населенных пунктах Херсонской области, освобожденных Украиной, нет электроснабжения.
Германия почти исчерпала возможности поставлять оружие Украине – скоро это станет невозможн
о, заявил
а министр обороны Кристин Ламбрехт.
США подтвердили
получение Россией беспилотников от Ирана.
Эстония готова присоединиться к европейской инициативе по тренировке вооруженных сил Украины.
Министр иностранных дел Ирана едет в Москву на переговоры с Лавровым
по поводу ситуации в Украине.
Голландия поддерживает запрет на выдачу виз россиянам
, заявил
министр иностранных дел этой страны Вопке Хустра.
Германия предлагает отменить упрощенный визовый режим с Россией
, но не прекращать выдачу виз полностью.
Транспортировка газа по «Северному потоку» остановлена на три дня.
Страны ЕС заполнили газовые хранилища на 80% на два месяца раньше, чем планировали.
Зеленский подписал
законы о т.н. «таможенном безвизе» с ЕС.
Верховная Рада в первом чтении поддержала
новый «закон о медиа», необходимый для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Верховная Рада приняла
в первом чтении законопроект о возврате акцизного налога на горючее.
Россия хочет включить войну в Украине в учебники по истории России.
Германия и Франция предложили вести контрпропаганду, чтобы донести информацию до россиян
, пишет
Bloomberg.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!