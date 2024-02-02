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dv.ee

2 февраля 2024 в 13:20









Руководителям четырех департаментов Таллинна подняли зарплаты

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

С 1 февраля зарплаты заведующих четырех департаментов города Таллинна существенно выросли, передает rus.err.ee.

Соответствующий приказ 1 февраля подписал мэр Таллинна Михаил Кылварт.

Из его распоряжения следует, что заведующий Департаментом образования Каарел Рунду будет зарабатывать 5800 евро, глава Департамента городского имущества Харди Алликсаар – 5600, начальник Департамента здравоохранения и социального обеспечения Раймо Саади – 5400, а руководитель Департамента культуры и спорта Хиллар Сейн – 5200 евро в месяц.

По данным на 1 апреля 2023 года, Рунду зарабатывал 4900 евро, Алликсаар – 5390, Саади – 5060, Сейн – 4950 евро в месяц.