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dv.ee

3 марта 2024 в 12:29









Количество банкротств беспокоит, но налоговых должников стало меньше

В начале этого года Äripäev писал о российском застройщике Сергее Шумских, который оставил в Эстонии недостроенные дома и исчез. На фотографии один из проектов, расположенный в районе Ягала. Фото: Liis Treimann

Налоговых должников в феврале по сравнению с январем стало меньше более чем на 100, однако уровень банкротов остается высоким.

Согласно базе данных Äripäev, в феврале насчитывалось 11 292 предприятия с налоговой задолженностью. В январе налоговых должников было больше – 11 425, однако в феврале прошлого года таких компаний было около 10 000.