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25 марта 2024 в 14:56









Пере: за выражение недоверия Кылварту обещали проголосовать и некоторые центристы

Председатель оппозиционной фракции реформистов в горсобрании Пяртель-Пеэтер Пере. Фото: Raul Mee

Как сообщил ERR председатель оппозиционной фракции реформистов в горсобрании Пяртель-Пеэтер Пере, вотум недоверия Михаилу Кылварту поддержат как покинувший ряды центристов Игорь Грязин, так и еще кто-то из рядов Центристской фракции.

«Мы стараемся помочь несогласным присоединиться к нам. Так что о том, что к нам присоединятся представители Центристской партии, я говорю на основе твердого знания. Мы ведем переговоры с членами Центристской партии, мы говорим с ними уже определенное время, еще с осени. И в эти дни, и даже сегодня. Игорь Грязин – не последний, кто от них придет», – уверил Пере.

Он подтвердил, что Партия реформ предлагала социал-демократам должность мэра, но признал, что пока не в курсе, присоединятся ли социал-демократы к вотуму недоверия Кылварту.

«Мы и прежде много раз открыто говорили, что если бы социал-демократы пришли и проголосовали за отставку Кылварта, то у них появилась бы исключительная возможность заполучить кресло мэра. Мне очень трудно представить, что такой шанс им выпадет на следующих муниципальных выборах. Как бы хорошо они ни прошли для соцдемов, и как бы плохо они ни прошли для Центристской партии», – подчеркнул Пере.

Внеочередное заседание Таллиннского горсобрания, на котором рассмотрят вотум недоверия мэру столицы Михаилу Кылварту, состоится утром 26 марта.