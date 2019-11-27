С днем рождения нас!

Сегодня газета «Деловые ведомости» отмечает свой очередной – 23-й – день рождения. 23 года – возраст, когда человек полон энергии, новых идей и желания перевернуть мир. Мы в ДВ ощущаем, что полностью соответствуем этой цифре!

Первый, пробный, выпуск ДВ вышел 27 ноября 1996 года. С января 1997 года газета начала выходить уже на регулярной основе. В 2007 году появился сайт dv.ee. Хотя в течение этих двадцати с небольшим лет наша экономика переживала разные (и не всегда хорошие) времена, неизменный оставалось одно – потребность местных деловых людей в качественной информации на русском языке.

23-й год нашей жизни был успешным: выросло число подписчиков ДВ и посетителей сайта dv.ee, а наши конференции приобретают все больший размах. Останавливаться не собираемся!

От всей души благодарим наших подписчиков за интерес, общение и новые идеи. Спасибо всем, кто идет вместе с нами: соавторам, переводчикам, партнёрам и любимым коллегам из концерна Äripäev.

Успехов вам и нам!

Команда ДВ

Полина Волкова

Эльконд Либман

Ярослав Тавгень

Дмитрий Фефилов

Варвара Языкова

Виолетта Ланман

Алена Ценно

Алена Стадник