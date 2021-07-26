SEB: интерес к малым кредитам значительно возрос

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Статистика SEB показывает, что интерес к малым кредитам значительно возрос. Количество новых договоров, подписанных во втором квартале этого года, почти в три раза превысило показатель за аналогичный период прошлого года. Средняя сумма малого кредита достигла 4 800 евро, сообщает пресс-служба банка.

«Рост, очевидно, был обусловлен тем, что мы сохраняем процентную ставку по малым кредитам на треть ниже средней по рынку. Вероятно, определенное влияние оказали и меры, обусловленные распространением коронавируса, в результате которых весной много внимания уделялось бытовым расходам. Малые кредиты используются в первую очередь для ремонта жилья, обновления бытовой техники и интерьера, а также для покупки автомобиля», – говорит Эвелин Коплимяэ, менеджер по продажам сегмента частных клиентов SEB.