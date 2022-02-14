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    Зафиксировано 2898 новых случаев коронавируса, скончались два человека

    Иллюстративное фото.Фото: Liis Treimann

    За сутки в Эстонии было сделано 5304 первичных теста на коронавирус, 2898 тестов дали положительный результат.

    По состоянию на утро 14 февраля в больницах страны находится 525 пациентов с коронавирусом.
    За сутки от осложнений скончались две женщины в возрасте 86 и 89 лет.
    За сутки было введено 522 дозы вакцины, первую дозу получили 50 человек. Охват вакцинацией всего населения двумя дозами составляет 62,8%.
    Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 6648,66 случая на 100 000 человек.

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