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dv.ee

14 февраля 2022 в 10:52 Поделиться:









Зафиксировано 2898 новых случаев коронавируса, скончались два человека

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

За сутки в Эстонии было сделано 5304 первичных теста на коронавирус, 2898 тестов дали положительный результат.

По состоянию на утро 14 февраля в больницах страны находится 525 пациентов с коронавирусом.

За сутки от осложнений скончались две женщины в возрасте 86 и 89 лет.

За сутки было введено 522 дозы вакцины, первую дозу получили 50 человек. Охват вакцинацией всего населения двумя дозами составляет 62,8%.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 6648,66 случая на 100 000 человек.