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dv.ee

1 марта 2022 в 8:05 Поделиться:









В Эстонию прибыли первые беженцы из Украины

Беженцы из Украины в Польше. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В понедельник в Эстонию автобусами, организованными в сотрудничестве с Эстонским советом помощи беженцам, прибыли почти 100 человек, бежавших от войны в Украине. Большинство из них приехали в Эстонию к своим близким и знакомым, а те, кому негде ночевать, в первые ночи при содействии города Таллинна будут размещены в гостиницах и пансионатах, сообщает пресс-служба Министерства социальных дел.

«Так же, как когда-то помогали жителям Эстонии, теперь и мы в свою очередь предлагаем помощь украинцам, бегущим от войны, – сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало. Государство, местные самоуправления и гражданское общество объединили усилия, и мы делаем все возможное, чтобы помочь людям».

По словам министра внутренних дел Кристиана Яани, представители Департамента полиции и погранохраны за двое минувших суток поговорили и помогли советом примерно 270 гражданам Украины, въехавшим в страну. «Среди них есть украинцы, уже проживающие в Эстонии, те, кто пересекает нашу страну транзитом, а также военные беженцы, которые хотели бы временно здесь остаться», – отметил Яани.

Департамент социального страхования обеспечивает прибывшим из Украины круглосуточную психосоциальную помощь. Расходы на размещение первых прибывших возьмет на себя в рамках неотложной социальной помощи город Таллинн.

«Больше всего люди, бежавшие от путинской войны, хотели бы быть у себя дома, а не быть беженцами на чужбине. Поэтому очень важно дать им покой и время на то, чтобы приспособиться к ситуации. При этом помочь может каждый из нас – сделав пожертвование, предложив ночлег, участвуя в волонтерской работе или препятствуя распространению ложной информации», – добавила Рийсало.

От украинской границы в Эстонию люди прибыли автобусами, организованными совместными усилиями Эстонского совета помощи беженцам и частных предпринимателей.

Руководитель коммуникации Эстонского совета помощи беженцам Мадле Тимм подтвердила, что в ближайшие дни к границе отправятся новые автобусы. «Эстонский совет помощи беженцам приложит все усилия к тому, чтобы информация об автобусах достигла всех, кого здесь ждут близкие, коллеги или знакомые», – добавила Тимм.

• Для того, чтобы находиться в Эстонии, гражданам Украины не требуется виза, и ходатайствовать о международной защите не нужно.

• Министерство социальных дел призывает как организации, так и частных лиц, желающих предложить помощь военным беженцам из Украины, например помочь с ночлегом, транспортом или поиском работы, делать это при посредничестве НКО Эстонского совета помощи беженцам (MTÜ Eesti Pagulasabi). НКО координирует предложения о помощи и сотрудничает с государственными учреждениями. Предложения можно добавить на странице https://www.pagulasabi.ee/pakuabi. Также можно написать в Департамент социального страхования по электронному адресу [email protected] Пожертвование можно сделать и на страницах Эстонского Красного Креста и на странице инициативы «Для Украины!» („Ukraina heaks!“).

• Многие эстонские предприниматели уже помогают принимать беженцев. Rimi Eesti пожертвовал необходимые гигиенические принадлежности для 250 человек. Elisa Eesti и Telia Eesti пожертвовали по 2000 сим-карт, чтобы прибывшие из Украины могли оставаться на связи со своими близкими. Фирмы Go Bus и Lux Express отправили навстречу беженцам к границе свои автобусы.

• Больше информации о текущей ситуации вы найдете на странице www.kriis.ee, вопросы можно задать по телефону 1247. Если вы чувствуете тревогу и беспокойство, то психологическую помощь можно получить по телефону 660 4500.