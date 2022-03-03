Полки магазинов военных товаров опустели: эстонцы раскупают бронежилеты и каски

Управляющий магазина военных товаров Reorg Керт. Во время фотографирования в магазин зашли двое молодых людей, которые интересовались бронежилетами, жгутами и другим снаряжением, которое уже стало дефицитным. Фото: Liis Treimann

Среди покупателей эстонского магазина военных товаров – как эстонское государство и всевозможные благотворительные организации, так и частные лица, которые либо отправляют снаряжение своим родственникам, либо сами отправляются на войну, говорит управляющий магазином Керт.

Полки с баллистическими жилетами и касками в настоящее время опустели. По словам управляющего, примерно пара десятков человек, прошедших через магазин и закупивших снаряжение, затем направились воевать в Украину.

Большинство клиентов же составляют различные благотворительные организации, которые покупают снаряжение для его отправки в Украину. «Средства первой помощи, защитные очки, наколенники», - перечисляет Керт.

Компания заказывает жилеты и каски в основном из Китая, где расположен главный завод предприятия. Следующие партии товаров должны прибыть в Эстонию уже через несколько недель.

Пуленепробиваемые пластины. Фото: Liis Treimann

По словам Иллимара Сювари – владельца компании Moonray OÜ, которая управляет интернет-магазином Relvad.ee – шлемы и жилеты уже давно раскуплены.

«Из средств защиты уже много чего нет, например, пуленепробиваемых пластин, которые вставляются внутрь жилета», - рассказывает Сювари.

Он отмечает, что среди покупателей было несколько частных лиц, которые ощущают тревогу из-за происходящего в мире, однако в основном товарами интересовались проживающие в Эстонии украинцы или предприниматели, отправляющие помощь в Украину: «Мы также пожертвовали всё, что у нас оставалось».

Заработать на войне

Руководитель проектов походно-военного магазина Baltic Armaments Екатерина Румянцева признает, что интерес людей значительно вырос: «День и ночь нам звонят люди, которые хотят купить баллистические жилеты и каски».

По словам Румянцевой, они общались с Министерством иностранных дел, которое подготавливает официальное сообщение об условиях, на которых баллистические жилеты могут продаваться населению.

На данный момент склады Baltic Armaments пусты.

Выросло и количество людей, которые хотят заработать на ситуации. «Приходит человек, который говорит, что хочет поддержать Украину, но просит выставить сумму в счете на 50% больше», - приводит она пример.

«В начале войны мы были готовы продавать утепленное белье и подобные товары со скидкой, но теперь мы делаем это скромнее, так как видим возросшее количество людей, которые пользуются ситуацией. Мы не можем проконтролировать, кому продаем товар», - говорит Румянцева.