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    Полки магазинов военных товаров опустели: эстонцы раскупают бронежилеты и каски

    Управляющий магазина военных товаров Reorg Керт. Во время фотографирования в магазин зашли двое молодых людей, которые интересовались бронежилетами, жгутами и другим снаряжением, которое уже стало дефицитным. Фото: Liis Treimann

    Среди покупателей эстонского магазина военных товаров – как эстонское государство и всевозможные благотворительные организации, так и частные лица, которые либо отправляют снаряжение своим родственникам, либо сами отправляются на войну, говорит управляющий магазином Керт.

    Полки с баллистическими жилетами и касками в настоящее время опустели. По словам управляющего, примерно пара десятков человек, прошедших через магазин и закупивших снаряжение, затем направились воевать в Украину.
    Большинство клиентов же составляют различные благотворительные организации, которые покупают снаряжение для его отправки в Украину. «Средства первой помощи, защитные очки, наколенники», - перечисляет Керт.
    Компания заказывает жилеты и каски в основном из Китая, где расположен главный завод предприятия. Следующие партии товаров должны прибыть в Эстонию уже через несколько недель.
    Пуленепробиваемые пластины. Фото: Liis Treimann
    По словам Иллимара Сювари – владельца компании Moonray OÜ, которая управляет интернет-магазином Relvad.ee – шлемы и жилеты уже давно раскуплены.
    «Из средств защиты уже много чего нет, например, пуленепробиваемых пластин, которые вставляются внутрь жилета», - рассказывает Сювари.
    Он отмечает, что среди покупателей было несколько частных лиц, которые ощущают тревогу из-за происходящего в мире, однако в основном товарами интересовались проживающие в Эстонии украинцы или предприниматели, отправляющие помощь в Украину: «Мы также пожертвовали всё, что у нас оставалось».
    Заработать на войне
    Руководитель проектов походно-военного магазина Baltic Armaments Екатерина Румянцева признает, что интерес людей значительно вырос: «День и ночь нам звонят люди, которые хотят купить баллистические жилеты и каски».
    По словам Румянцевой, они общались с Министерством иностранных дел, которое подготавливает официальное сообщение об условиях, на которых баллистические жилеты могут продаваться населению.
    На данный момент склады Baltic Armaments пусты.
    Выросло и количество людей, которые хотят заработать на ситуации. «Приходит человек, который говорит, что хочет поддержать Украину, но просит выставить сумму в счете на 50% больше», - приводит она пример.
    «В начале войны мы были готовы продавать утепленное белье и подобные товары со скидкой, но теперь мы делаем это скромнее, так как видим возросшее количество людей, которые пользуются ситуацией. Мы не можем проконтролировать, кому продаем товар», - говорит Румянцева.

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