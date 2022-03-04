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4 марта 2022 в 9:58 Поделиться:









Таллинн прекращает сотрудничество с Москвой и Санкт-Петербургом

Иллюстративное фото. Таллинн. Фото: Shutterstock

Таллиннское горсобрание на внеочередном заседании единодушно осудило военную агрессию Российской Федерации против Украины и выразило поддержку украинскому народу. Кроме того, прекращается сотрудничество с российскими муниципалитетами. Обращение поддержали все представленные в горсобрании фракции, сообщает столичная пресс-служба.

Председатель горсобрания Евгений Осиновский сказал, что преступления против Украинского государства и народа не останутся без реакции в Таллинне и в других муниципалитетах Эстонии: «Конечно, мы все должны быть солидарны с Украинским государством и народом Украины. Таллинн оказывает Украине поддержку в смягчении последствий гуманитарной катастрофы и готов поддержать свои города-побратимы Киев и Одессу в ликвидации последствий войны».

«Первые военные беженцы прибыли в Эстонию, в том числе, в Таллинн. Мы открыли для них приемный центр, оказываем им помощь в получении образования, а также необходимых социальных услуг», - добавил Осиновский. - Мы также приняли решение о расторжении соглашений о сотрудничестве с Санкт-Петербургом и Москвой, а также о прекращении сотрудничества с другими муниципалитетами России. Немыслимо продолжать сотрудничество с официальными институциями Российского государства на прежних основаниях, когда Россия ведет войну против соседнего государства».

Заявление горсобрания было окончательно сформулировано вчера в результате общей работы редакционного комитета.

Заявление Таллиннского горсобрания в связи с агрессией России против Украины

Город Таллинн резко осуждает совершенное при содействии Беларуси военное вторжение Российской Федерации в Украину и незаконное признание оккупированных территорий. Начатые Россией масштабные военные действия в Украине являются преступлением против мира и противоречат правам человека, международным соглашениям и хартии ООН. Мы поддерживаем и будем поддерживать право народа Украины самим по своей доброй воле определять свое будущее.

Мы считаем важным делом всестороннюю поддержку жителей Украины, чтобы смягчить сопутствующую войне гуманитарную катастрофу. Таллиннское горсобрание призывает все самоуправления и организации оказывать помощь украинскому народу. Оказанием гуманитарной помощи мы поддерживаем атакуемые российскими войсками города-побратимы Таллинна Киев и Одессу. Мы готовы оказать им помощь в ликвидации последствий войны и восстановлении деятельности муниципалитетов.

В сотрудничестве с Эстонским государством и гражданскими объединениями мы оказываем помощь прибывшим сюда из Украины военным беженцам, обеспечивая им доступ к образованию, возможностям получения работы и необходимым социальным услугам. Мы предлагаем пособие по деятельности и принадлежащие городу помещения в Таллинне для действующей украинской общины, в том числе, для отправки гуманитарной помощи и организации информационных мероприятий.

Таллинн прекращает сотрудничество и расторгает соглашения о сотрудничестве с муниципалитетами России. Таллиннское горсобрание призывает другие столицы осудить агрессию Российской Федерации против Украины и прекратить все отношения с российскими муниципалитетами и государственными институциями. Мы поддерживаем приостановление участия городов России в международных организациях муниципалитетов.

Таллинн является домом для людей разных национальностей. Мы подчеркиваем, что все наши жители, независимо от их родного языка и культурного фона, могут чувствовать себя в столице Эстонии безопасно, сохранять свой язык и культуру.

Мы осуждаем распространение любой ложной информации, оправдание российской агрессии и национальной ненависти. Таллиннское горсобрание поддерживает шаги Эстонского государства по ограничению российской военной пропаганды, каналов, распространяющих ненависть и ложную информацию. Мы не сотрудничаем с организациями и лицами, которые способствуют восстановлению сферы влияния Российской Федерации или оправдывают российскую агрессию.

Таллиннское горсобрание твердо поддерживает народ Украины, ее независимость, суверенитет и территориальную целостность. Украина как суверенное государство имеет право самостоятельно определять свою политику безопасности и будущее народа.