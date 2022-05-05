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5 мая 2022 в 6:39 Поделиться:









Можно ли заключать с украинскими беженцами срочные договоры?

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Читатель спрашивает: можно ли принимать на работу украинских беженцев по срочному договору? Работник сказал, что при первой возможности вернется домой и не хочет бессрочного трудового договора.

Отвечает Сандра Куус, ведущий юрист-консультант Инспекции труда.

Закон о трудовом договоре предполагает, что трудовой договор заключается бессрочно. Срочный договор можно заключать в следующих случаях:

• если работа временно носит срочный характер (например, объем работ временно возрос, речь идет о сезонных работах), если трудовые обязанности выполняются в порядке наемной работы (тогда это должно быть оправдано временным характером работы на предприятии-пользователе);

• для замещения работника, находящегося в отпуске (например, в родительском).

Работодатель обязан при заключении срочного трудового договора письменно уведомить работника о сроке действия трудового договора и причинах его заключения.

Таким образом, основанием для заключения срочного трудового договора не является, например, срочный вид на жительство работника. В случае возникновения спора обоснованность заключения срочного договора должен доказывать работодатель.

Если работа не носит временного характера, с работником обязательно надо заключить бессрочный трудовой договор. Стороны могут в любое время его расторгнуть по взаимной договоренности. Если работник сам больше не захочет работать на рабочем месте, он может прекратить трудовые отношения в обычном порядке. Срок предуведомления во время испытательного срока составляет 15 календарных дней, далее - 30. Срок предуведомления может быть сокращен по договоренности сторон.