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    Deutsche Bank вывез сотни IT-специалистов из России в Германию

    До начала войны в России в двух центрах Deutsche Bank в Москве и Петербурге работали около 1500 человек.Фото: Shutterstock

    Финансовый конгломерат Deutsche Bank за последние три месяца перевез из России в Германию сотни высококвалифицированных разработчиков программного обеспечения, сообщает Financial Times, ссылаясь на слова источников, знакомых с деталями релокации.

    До начала войны в России в двух центрах Deutsche Bank в Москве и Петербурге работали около 1500 человек – после введения санкций в отношении России Deutsche Bank предложил работникам переехать в Берлин, пишет «Медуза».
    «Мы приложили все усилия, чтобы все поняли, что [переезд в Германию] необязателен», — сказал один из собеседников издания, отметив, что никого не «шантажировали» и не вынуждали уезжать из России против воли. Это не было эвакуацией», — говорит еще один источник, называя происходящее обычным перемещением персонала, но «гораздо большего размера и масштаба».
    Всего из России в Германию решили переехать около двух тысяч человек: это сотрудники Deutsche Bank и члены их семей.
    В Deutsche Bank не говорят, что будут делать с оставшимися IT-операциями в России – в марте банк объявил о планах свернуть свою банковскую деятельность в России.

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