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10 июля 2022 в 9:23 Поделиться:









Массовые протесты на Шри-Ланке: президент уходит в отставку

Массовые протесты в субботу – одни из крупнейших за этот год в островном государстве, охваченном тяжелым экономическим кризисом. Фото: Scanpix

9 июля Шри-Ланку потрясли массовые протесты, в результате которых президент страны Готабая Раджапакса объявил, что уйдет в отставку 13 июля, пишет Русская служба Би-би-си.

В Шри-Ланке, где много месяцев сохраняется тяжелейшая экономическая ситуация, тысячи протестующих собрались в крупнейшем городе страны Коломбо и захватили резиденцию и офис президента Готабаи Раджапаксы.

Полиция пыталась остановить их, применяя слезоточивый газ и стреляя в воздух, однако демонстранты прорвали оцепление и ворвались в здания, передает « Медуза ».

Массовые протесты в субботу – одни из крупнейших за этот год в островном государстве, охваченном тяжелым экономическим кризисом.

Шри-Ланка переживает тяжелейший экономический кризис с 1948 года, когда государство вышло из-под контроля Великобритании.

Сейчас закрыты школы, остановлено лечение рака и другие рутинные медицинские процедуры, а многие семьи с трудом могут обеспечить себе один прием пищи в день.

В прошлом месяце инфляция в стране перевалила за 50 процентов, а внешний долг страны превышает 50 млрд долларов.

Протестующие захватили резиденцию и офис президента Готабаи Раджапаксы. Фото: DINUKA LIYANAWATTE

В стране острый дефицит товаров первой необходимости, в том числе бензина, дизельного топлива, продовольствия и лекарств. Правительство не может закупать их за границей, потому что у него кончается валюта. Валютные резервы Шри-Ланки практически на нуле из-за неэффективной политики государства и влияния пандемии коронавируса, резко урезавшей доходы страны от туризма.

В мае Шри-Ланка впервые за свою историю объявила дефолт по госдолгу, не сумев вовремя выплатить 78 млн долларов США по процентам на суверенные облигации.

Чтобы спасти нынешнее аховое положение, власти страны ведут переговорах с международными организациями, такими как Всемирный банк и Международный валютный фонд, о предоставлении им займа на общую сумму в пять млрд долларов. Но пока соглашение не достигнуто.