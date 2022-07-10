Artikkel
  • Поделиться:

    Массовые протесты на Шри-Ланке: президент уходит в отставку

    Массовые протесты в субботу – одни из крупнейших за этот год в островном государстве, охваченном тяжелым экономическим кризисом.Фото: Scanpix

    9 июля Шри-Ланку потрясли массовые протесты, в результате которых президент страны Готабая Раджапакса объявил, что уйдет в отставку 13 июля, пишет Русская служба Би-би-си.

    В Шри-Ланке, где много месяцев сохраняется тяжелейшая экономическая ситуация, тысячи протестующих собрались в крупнейшем городе страны Коломбо и захватили резиденцию и офис президента Готабаи Раджапаксы.
    Полиция пыталась остановить их, применяя слезоточивый газ и стреляя в воздух, однако демонстранты прорвали оцепление и ворвались в здания, передает «Медуза».
    Массовые протесты в субботу – одни из крупнейших за этот год в островном государстве, охваченном тяжелым экономическим кризисом.
    Шри-Ланка переживает тяжелейший экономический кризис с 1948 года, когда государство вышло из-под контроля Великобритании.
    Сейчас закрыты школы, остановлено лечение рака и другие рутинные медицинские процедуры, а многие семьи с трудом могут обеспечить себе один прием пищи в день.
    В прошлом месяце инфляция в стране перевалила за 50 процентов, а внешний долг страны превышает 50 млрд долларов.
    Протестующие захватили резиденцию и офис президента Готабаи Раджапаксы.Фото: DINUKA LIYANAWATTE
    В стране острый дефицит товаров первой необходимости, в том числе бензина, дизельного топлива, продовольствия и лекарств. Правительство не может закупать их за границей, потому что у него кончается валюта. Валютные резервы Шри-Ланки практически на нуле из-за неэффективной политики государства и влияния пандемии коронавируса, резко урезавшей доходы страны от туризма.
    В мае Шри-Ланка впервые за свою историю объявила дефолт по госдолгу, не сумев вовремя выплатить 78 млн долларов США по процентам на суверенные облигации.
    Чтобы спасти нынешнее аховое положение, власти страны ведут переговорах с международными организациями, такими как Всемирный банк и Международный валютный фонд, о предоставлении им займа на общую сумму в пять млрд долларов. Но пока соглашение не достигнуто.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
ТОП розничных торговых сетей Эстонии: оборот Coop Eesti превысил 750 млн евро
Эксперт: во втором полугодии инфляция может и не замедлиться
Планы нового правительства идут вразрез с ожиданиями главы Kaamos Group
Влияние санкций
Operail ищет замену российским грузам в Китае и Центральной Азии
Государственная железнодорожная компания Operail ищет в Центральной Азии и Китае частичную замену для товаров, которые она больше не может перевозить из России из-за санкций, пишет
Государственная железнодорожная компания Operail ищет в Центральной Азии и Китае частичную замену для товаров, которые она больше не может перевозить из России из-за санкций, пишет
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Вкус биржи: как так, фанаты криптовалют больше не могут себе позволить часы Rolex?!
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Коалиционные переговоры: вот-вот или никогда?
Если политики на третьей неделе переговоров о формировании правящего союза продолжают говорить, что «наметилось сближение позиций» и «создание коалиции возможно», это означает, что никаких видимых успехов в действительности нет, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Если политики на третьей неделе переговоров о формировании правящего союза продолжают говорить, что «наметилось сближение позиций» и «создание коалиции возможно», это означает, что никаких видимых успехов в действительности нет, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Все мнения
Эпицентр
Руководство Aquaphor: в будущем мы планируем к роботам добавить «коботов»
Пока все замерли в ожидании кризиса, компания по производству систем очистки воды Aquaphor открыла новые производственные площади в Нарве. Расширение производства осуществляется главным образом за счет автоматизации. По словам руководства Aquaphor, «в будущем мы планируем к роботам добавить «коботов» (коллаборативных роботов – ред.)».
Пока все замерли в ожидании кризиса, компания по производству систем очистки воды Aquaphor открыла новые производственные площади в Нарве. Расширение производства осуществляется главным образом за счет автоматизации. По словам руководства Aquaphor, «в будущем мы планируем к роботам добавить «коботов» (коллаборативных роботов – ред.)».
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: как так, фанаты криптовалют больше не могут себе позволить часы Rolex?!
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение