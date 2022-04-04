Подсказка

4 апреля 2022 в 7:12 Поделиться:









Нужно ли переводить инструкции по безопасности?

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Читатель спрашивает: мы хотим принять на работу людей из Украины. У нас есть инструкции по безопасности на эстонском языке, но как нам их с ними знакомить? Можно ли мне просто в ходе инструктажа перевести наиболее важные моменты? Мы также требуем подписи об ознакомлении с инструкциями.

Отвечает консультант Инспекции труда по вопросам рабочей среды Пирет Кальюла. Закон непосредственно не требует перевода инструкций, но нельзя забывать о цели инструктажа — чтобы работник знал, как безопасно выполнять свою работу. Если он этого не знает, это может нанести ущерб здоровью. Статистика Инспекции труда свидетельствует, что треть несчастных случаев на производстве происходит с людьми, проработавшими менее года, — не только с недавно вышедшей на рынок труда молодёжью, но и с теми, кто сменил место работы. Причина, как правило, в недостаточной подготовке и инструктаже: работник просто не знал, какие опасности таятся в рабочей среде и как от них уберечься.