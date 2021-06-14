dv.ee • 14 июня 2021 в 6:58
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Россияне хотят покупать дачи в Ида-Вирумаа, но им мешают ограничения

Иллюстративное фото.   Фото: Meeli Küttim

По словам исполнительного директора Kinnisvara24.ee Катрин Арон, порталы недвижимости получают все больше запросов от граждан России, желающих купить дачу в Ида-Вирумаа, однако закон, а также эпидемиологические ограничения не позволяют им совершать сделки.

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