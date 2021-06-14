Россияне хотят покупать дачи в Ида-Вирумаа, но им мешают ограничения

Иллюстративное фото. Фото: Meeli Küttim

По словам исполнительного директора Kinnisvara24.ee Катрин Арон, порталы недвижимости получают все больше запросов от граждан России, желающих купить дачу в Ида-Вирумаа, однако закон, а также эпидемиологические ограничения не позволяют им совершать сделки.