dv.ee • 7 июля 2021 в 11:38
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Таллинн

Таллинн тестирует новый регистр планировок

Иллюстративное фото. Таллинн.  Фото: Liis Treimann

До 24 августа все желающие смогут испытать прототип нового таллиннского регистра планировок. Об этом сообщает пресс-служба столичной горуправы.

С прототипом регистра планировок можно ознакомиться на сайте tallinn-prototype.netlify.app

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