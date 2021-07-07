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Таллинн тестирует новый регистр планировок

Иллюстративное фото. Таллинн. Фото: Liis Treimann

До 24 августа все желающие смогут испытать прототип нового таллиннского регистра планировок. Об этом сообщает пресс-служба столичной горуправы.

С прототипом регистра планировок можно ознакомиться на сайте tallinn-prototype.netlify.app