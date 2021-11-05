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Дмитрий Фефилов

5 ноября 2021 в 11:40 Поделиться:









Таблетка от Covid-19 компании Pfizer показывает 89% эффективности

Компания Pfizer заявила, что ее таблетка от Covid-19 снизила количество госпитализаций и смертей среди пациентов с высоким риском на 89%, что может изменить методы лечения заболевания, вызванного коронавирусом, и изменить течение пандемии, пишет Bloomberg. Акции Pfizer выросли на 10%.

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В заявлении производителя лекарств говорится, что он больше не принимает новых пациентов для клинических испытаний «из-за огромной эффективности» и планирует как можно скорее представить результаты в регулирующие органы США для получения экстренного разрешения.