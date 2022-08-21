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    Первая из арестованных супер-яхт российских олигархов уйдет с молотка

    Яхта Axioma основателя российской сталелитейной компании ТМК Дмитрия Пумпянского.Фото: David M Parody / SWNS, Scanpix

    По решению суда Гибралтара, арестованная яхта Axioma основателя российской сталелитейной компании ТМК Дмитрия Пумпянского будет продана с аукциона. Деньги пойдут на погашение долгов магната перед американским банком JP Morgan.

    Длина яхты — 72,5 метра. Она была построена в 2013 году и первоначально носила имя Red Square. Владелец не только сам пользовался судном, но и сдавал его в аренду желающим по цене 549 тысяч евро в неделю. Axioma была арестована в порту Гибралтара вскоре после начала российского вторжения в Украину и введения персональных санкций Британии, ЕС и США против Дмитрия Пумпянского.
    Судно станет первой из арестованных яхт российских предпринимателей, связанных с режимом Владимира Путина, которая будет пущена с молотка, пишет русская служба BBC. Аукцион был инициирован американским банком JP Morgan, который путем продажи актива хочет компенсировать задолженность Пумпянского перед ним, размер долга составляет около 20 млн долларов.
    Рыночная стоимость яхты Axioma — около 75 млн долларов, однако, ожидается, что с учетом обстоятельств она будет продана за существенно меньшую сумму. JP Morgan удовлетворит сумма даже втрое меньшая. Под аукцион отведен один день — вторник, 23 августа.

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Первая из арестованных супер-яхт российских олигархов уйдет с молотка
По решению суда Гибралтара, арестованная яхта Axioma основателя российской сталелитейной компании ТМК Дмитрия Пумпянского будет продана с аукциона. Деньги пойдут на погашение долгов магната перед американским банком JP Morgan.
По решению суда Гибралтара, арестованная яхта Axioma основателя российской сталелитейной компании ТМК Дмитрия Пумпянского будет продана с аукциона. Деньги пойдут на погашение долгов магната перед американским банком JP Morgan.
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