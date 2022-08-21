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21 августа 2022 в 10:16 Поделиться:









Первая из арестованных супер-яхт российских олигархов уйдет с молотка

Яхта Axioma основателя российской сталелитейной компании ТМК Дмитрия Пумпянского. Фото: David M Parody / SWNS, Scanpix

По решению суда Гибралтара, арестованная яхта Axioma основателя российской сталелитейной компании ТМК Дмитрия Пумпянского будет продана с аукциона. Деньги пойдут на погашение долгов магната перед американским банком JP Morgan.

Длина яхты — 72,5 метра. Она была построена в 2013 году и первоначально носила имя Red Square. Владелец не только сам пользовался судном, но и сдавал его в аренду желающим по цене 549 тысяч евро в неделю. Axioma была арестована в порту Гибралтара вскоре после начала российского вторжения в Украину и введения персональных санкций Британии, ЕС и США против Дмитрия Пумпянского.

Судно станет первой из арестованных яхт российских предпринимателей, связанных с режимом Владимира Путина, которая будет пущена с молотка, пишет русская служба BBC . Аукцион был инициирован американским банком JP Morgan, который путем продажи актива хочет компенсировать задолженность Пумпянского перед ним, размер долга составляет около 20 млн долларов.

Рыночная стоимость яхты Axioma — около 75 млн долларов, однако, ожидается, что с учетом обстоятельств она будет продана за существенно меньшую сумму. JP Morgan удовлетворит сумма даже втрое меньшая. Под аукцион отведен один день — вторник, 23 августа.