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Ану Йыги

19 октября 2023 в 7:43









Nokia собирается сократить до 14 000 рабочих мест

Генеральный директор Nokia Пекка Лундмарк представляет новый логотип на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне в феврале. Фото: Josep Lago, AFP/Scanpix

Выручка и прибыль производителя мобильных устройств Nokia в третьем квартале явно не оправдали ожиданий аналитиков, поскольку компания объявила о программе жесткой экономии для повышения прибыльности, что будет означать потерю до 14 000 рабочих мест.

В настоящее время в Nokia работает 86 000 человек. Цель компании – добиться экономии от 800 млн до 1,2 млрд евро за три года.