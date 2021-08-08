dv.ee • 8 августа 2021 в 10:16
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Предпринимательство

Пандемия не повлияла на результаты крупных эстонских юридических фирм

Как отмечает присяжный адвокат и управляющий партнер юридической фирмы Walless Пирет Кергандберг, пандемия коронавируса практически не оказала влияния на результаты деятельности крупных эстонских юридических компаний, сообщает Äripäev.

Иллюстративное фото  Фото: Andriy Popov, Reuters/Scanpix

Несмотря на пандемию коронавируса, в 2019–2020 годах оборот и прибыль эстонских юридических фирм в целом продолжали расти, пишет Кергандберг, комментируя для Äripäeva Infopank представленную адвокатскими бюро финансовую отчетность.

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