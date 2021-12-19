Упразднение льготных пенсий: законопроект направлен на согласование

Министерство социальных дел отправило на согласование партнерам законопроект, инициирующий последний этап реформы льготных пенсий. Согласно законопроекту, льготный стаж по спискам профессий 50-ых годов прошлого века можно продолжать накапливать, в зависимости от профессии, от 9 до 15 лет. Тем, кто до 2030 или 2036 года накопит льготный стаж, льготные пенсии будут назначаться еще приблизительно до 2063 года, и выплачиваться до 2090 года, сообщает пресс-служба министерства.
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