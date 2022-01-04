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    Бустерную прививку переболевшим COVID-19 рекомендуют через пять месяцев после выздоровления

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Государственная комиссия по иммунопрофилактике рекомендует всем переболевшим COVID-19 сделать бустерную прививку по прошествии пяти месяцев с последней прививки или окончания болезни.

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