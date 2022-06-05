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5 июня 2022 в 12:24 Поделиться:









Reuters: США позволят двум европейским компаниям ввозить нефть из Венесуэлы в ЕС

Танкерная нефть из Венесэлы не поставлялась на европейский рынок около двух лет Фото: Carlos Garcia Rawlins, Reuters/Scanpix

Итальянская нефтяная компания Eni SpA и испанская Repsol SA, с разрешения властей США, со следующего месяца возобновят поставки нефти из Венесуэлы, чтобы заместить российскую нефть, попавшую под эмбарго. Ранее из-за санкций против Венесуэлы тамошняя нефть не поставлялась в Европу в течение двух лет.

Как стало известно агентству Reuters , государственный департамент США выдал итальянской нефтяной компании Eni SpA и испанской Repsol SA разрешения на поставку сырой нефти танкерами из Венесуэлы в Европу. По условиям поставок, полученную из находящейся под санкциями страны нефть можно будет использовать исключительно в европейском регионе, но не продавать на другие рынки.

По данным источников агентства, объемы нефти будут небольшими. «Зеленый свет» для поставок после двухлетнего эмбарго должен помочь Европе быстрее отказаться от российской нефти, а также перенаправить часть отгрузок, уходящих сегодня в Китай.

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Кроме того смягчение санкций должно иметь символическое значение. Американские дипломаты рассчитывают, что жест доброй воли позволит вернуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро за стол переговоров с оппозицией внутри страны.