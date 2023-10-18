    Президент США Джо Байден прилетел в Израиль

    Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.Фото: EVELYN HOCKSTEIN

    В Израиль прибыл президент США. Переговоры Джо Байдена и Биньямина Нетаньяху проходят в условиях усиленных мер безопасности, пишет DW.

    В Израиль с визитом солидарности прибыл президент США Джо Байден. Его самолет приземлился в среду, 18 октября, в Тель-Авиве. Визит Байдена проходит на фоне еще большего усиления напряженности в конфликте Израиля и террористической группировки ХАМАС, произошедшего после мощного удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в котором палестинская и израильская сторона обвиняют друг друга. Байдена встретил в аэропорту премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
    Оба политика в окружении охраны провели короткую беседу на взлетной полосе в условиях усиленных мер безопасности, после чего их кортежи отправились в отель, в котором состоятся переговоры, отмечает агентство AFP. В районе гостиницы тоже действуют беспрецедентные меры безопасности, ее охраняют сотни вооруженных полицейских и военнослужащих.
    Джо Байден намерен лично заверить Израиль в непрекращающейся поддержке США. Кроме того, речь пойдет о предоставлении гуманитарной помощи жителям сектора Газа и предотвращении еще более широкого военного конфликта в регионе. Байден стал вторым западным лидером, приехавшим в Израиль после атак ХАМАС и начала ответной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Накануне с визитом солидарности эту страну посетил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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