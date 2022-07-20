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    Число российских туристов в Эстонии начало расти после отмены ограничений

    Благодаря отмене российских ограничений, в Эстонию прибывает больше российских туристов, но это увеличение все еще незначительно. Фото иллюстративное. Фото: Liis Treimann

    Россия сняла связанные с коронавирусом ограничения на выезд из страны с 15 июля, и разрешила своим гражданам пересекать сухопутную границу в туристических целях – за выходные на погранпереход в Нарве прибыло чуть более 500 российских туристов.

    По сравнению с периодом до пандемии нынешний трафик на границе в Нарве довольно скромный: если раньше здесь за полгода регистрировалось более двух миллионов пересечений границы, то в этом году почти в четыре раза меньше, пишет rus.err.ee.
    Благодаря отмене российских ограничений, в Эстонию прибывает больше российских туристов, но это увеличение все еще незначительно.
    «До снятия ограничений среди [пересекающих границу] граждан России было около 150 туристов. На этих выходных их число увеличилось почти вдвое. Можно сказать, что каждый день в течение выходных 280 человек заявляли, что они туристы. По сравнению с периодом до пандемии объемы еще не восстановились, и у нас все еще достаточно ресурсов», – сказал начальник Нарвского пограничного перехода Марек Лийва.
    Поскольку Эстония больше не выдает туристические визы жителям РФ, российские туристы пользуются ранее выданными и еще действующими визами. По оценкам пограничников, в дальнейшем в Нарве каждый месяц может добавиться до 10 000 пересечений границы.

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