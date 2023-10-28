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28 октября 2023 в 10:58









Израильские войска вошли в сектор Газа

Взрыв в секторе Газа. Фото: ARIS MESSINIS

Вечером 27 октября ЦАХАЛ объявил, что наземные подразделения Армии обороны Израиля «расширяют» свою операцию в секторе Газа. «Медуза» рассказывает, что произошло за ночь и утро в секторе Газа.

Представитель Армии обороны Израиля генерал-майор Нир Динар подтвердил, что часть войск вошли в сектор Газа. «Наши войска и танки находятся в секторе Газа. Они стреляют и действуют», — приводит его слова The New York Times. Динар добавил, что войска и танки Израиля «были в секторе Газа и вчера». Вероятно, он имел в виду рейды, которые ЦАХАЛ проводил в последние дни в секторе.

Спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари утром 28 октября заявил, что израильские войска вошли в северную часть сектора Газа. По его словам, израильские силы «все еще находятся на поле боя и продолжают боевые действия». Он добавил, что в операции участвуют пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские силы при поддержке воздушных сил.

ЦАХАЛ сообщил, что в ночь на 28 октября военно-воздушные силы атаковали 150 подземных объектов на севере сектора Газа. Израильская армия отчиталась об убийстве боевиков ХАМАС, а также уничтожении тоннелей и другой инфраструктуры, используемой террористической группировкой.

Армия обороны Израиля также сообщила об убийстве «командира воздушных сил» ХАМАС Асема Абу Ракабе. По данным ЦАХАЛ, Ракабе отвечал за беспилотники, парапланы, воздушное обнаружение и противовоздушную обороны ХАМАС. «Он принимал участие в планировании массовых убийств 7 октября, командовал террористами, проникшими в Израиль на парапланах, и отвечал за атаки дронов на посты ЦАХАЛ», — говорится в сообщении.

Жители сектора Газа сообщили о самых интенсивных атаках Израиля за все время войны. Как пишет газета Haaretz со ссылкой на местных жителей, восточная часть Газы, особенно северный сектор, ночью подверглись «непрекращающимся бомбардировкам». Издание также сообщило о нападениях в центральной части сектора и на юге в Хан-Юнисе. Представители ХАМАС и «Исламского джихада» утверждают, что сражались с израильскими военным на севере Газы. Haaretz отмечает, что оценить число погибших сейчас невозможно, так как связь с медицинскими бригадами была прервана.

Корреспондент BBC News Рушди Абуалаф назвал ситуацию в секторе Газа «полным хаосом». «На севере сектора Газа произошла мощная бомбардировка такого масштаба, которого мы никогда раньше не видели. <…> Здесь, в больнице, водители скорой помощи сказали мне, что не могут ни с кем связаться, поэтому просто ехали в сторону взрывов. Паника царит повсюду, даже здесь, в Хан-Юнисе, где бомбардировок было меньше. Люди пытаются связаться с близкими в других районах, чтобы убедиться, что они в безопасности, связь отключена. Это полный хаос», — рассказал журналист.

В ХАМАС заявили, что будут противостоять израильским атакам «в полную силу». Утром 28 октября группировка объявила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и его «побежденная армия не смогут добиться никакой военной победы», передает Sky News.