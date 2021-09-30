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Äripäev

dv.ee

30 сентября 2021 в 3:00 Поделиться:









Передовица Äripäev: из конфликта акционеров BLRT можно извлечь реальную пользу

Споры между крупными и мелкими собственниками по поводу распределения прибыли будут продолжаться до тех пор, пока первые в рамках нынешней правовой базы остаются «более равными, чем другие» - прямо как в «Скотном дворе» Оруэлла - и ничто не гарантирует остальным справедливость, говорится в редакционной статье Äripäev.

Фото: Анти Веэрмаа

Конфликт Бермана и Коваленко, который продолжается в BLRT Group более 10 лет с неослабевающей интенсивностью, является примером ситуации, в которой право подчинено силе. И если законы позволяют крупному акционеру схематизировать активы компании, оставляя меньших собственников с пустыми руками, то такие правила плохи и их нужно менять. Однако, конечно, подобные изменения вряд ли легко осуществить, отмечает Äripäev.

Аргумент о том, что деньги, невыплаченные собственникам в качестве дивидендов, дескать, необходимы для развития компании и покрытия затрат на новые инвестиции, в контексте ситуации с BLRT выглядит циничным и нахальным.

В том-то и заключается лукавство: действительно, как же развивать компанию, если из нее выводятся капиталы? В то же время, когда активы концерна переходят в оффшорные фирмы, а доходы собственников де-факто куда-то перемещаются, об этом аргументе почему-то уже не вспоминают.

Устами своего менеджера по связям с общественностью руководство BLRT заявило, что представлять факты подобным образом неправильно, и что полученная журналистами картина «выглядит словно в кривом зеркале».

В глобальном индексе Всемирного банка Doing Business, который ранжирует страны по легкости ведения бизнеса, и где Эстония гордо занимает 18-е место, в одной из сфер мы очень далеки от лидирующих позиций. И это как раз защита прав малых миноритарных акционеров и малых инвесторов.

По этому показателю мы занимаем лишь 79-е место в рейтинге, и, к сожалению, оценка нашей страны за последние годы не сильно улучшилась.

Если обувь тесная, ее необходимо сменить. Под эгидой министерства юстиции уже в течение нескольких лет проводится аудит корпоративного права. Предлагаемый проект изменений в Коммерческом кодексе достиг стадии согласования между министерствами этим летом сразу после Иванова дня.

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При этом поправка, которая предусматривала право малых акционеров на получение дивидендов в размере, установленном законом, в ситуации, когда мажоритарные акционеры не принимают решение о выплате дивидендов, оказалась исключена из предложенного общего списка.

Безусловно, все может быть непросто еще и с политической точки зрения, поскольку министерства юстиции и финансов находятся под контролем Партии реформ, чьим детищем является специальная система налогообложения эстонских предприятий.

Напомним, как писал Äripäev этим летом в своей редакционной статье, цепляться за эту систему вряд ли стоит – скорее, нужно искать другие конкурентные преимущества.

Предложение о принудительных выплатах дивидендов, которое в Эстонии пытались закрепить на законодательном уровне на фоне продолжающихся разбирательств между акционерами BLRT, на самом деле тоже не лучшее решение: такие вещи напоминают больше плановую, нежели рыночную экономику.

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Поэтому общественные дебаты по вопросу о том, как добиться справедливости для миноритарных акционеров, должны быть продолжены.

Финны, с которых в данном случае имеет смысл брать пример, позволяют распределить как минимум половину прибыли за финансовый период за вычетом сумм, не распределенных в соответствии с уставом, если одна десятая акционеров потребует этого на очередном собрании.

Для выдвижения такого требования установлено несколько ограничений, но, по крайней мере, миноритарный акционер в Финляндии имеет вполне законную возможность получить свою долю от прибыли.

И если подобные дебаты в ближайшем будущем материализуются и, рано или поздно, способствуют внесению изменений в законодательство, внутренний спор BLRT в конечном итоге обернется для общества реальной пользой.