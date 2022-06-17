Новости

17 июня 2022 в 7:04 Поделиться:









Российское юрлицо Google подало заявление о банкротстве

По итогам 2021 года ООО «Гугл» впервые за долгое время получило чистый убыток в размере 26 миллиардов рублей. Фото: Shutterstock

Российская «дочка» Google – ООО «Гугл» – подала заявление о собственном банкротстве.

Соответствующее заявление подано в Арбитражный суд Москвы 16 июня, следует из данных картотеки арбитражных дел, пишет « Интерфакс ».

18 мая ООО «Гугл» разместило на Федресурсе уведомление о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства. Российская компания сообщала тогда, что с 22 марта 2022 года «предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств».

В пресс-службе Google тогда поясняли, что арест банковского счета Google Россия сделал невозможным функционирование российского офиса, в том числе сохранение сотрудников и оплату труда в РФ, оплату поставщиков и подрядчиков, а также выполнение других финансовых обязательств.

При этом в Google сообщали, что компания продолжит предоставлять возможность использования бесплатных сервисов для пользователей из РФ, таких как «Поиск», YouTube, Gmail, «Карты» и Google Play.

Штрафы в России

По итогам 2021 года ООО «Гугл» впервые за долгое время получило чистый убыток в размере 26 миллиардов рублей.

В декабре 2021 года российский суд назначил компании «Гугл» оборотный (то есть зависимый от выручки) штраф в размере более 7,2 миллиарда рублей за неудаление запрещенного контента. В мае приставы завели дело о принудительном взыскании штрафа.

В 2022 году российский суд два раза арестовал имущество ООО «Гугл» на 500 миллионов рублей в качестве обеспечительных мер по искам о блокировке ютьюб-каналов НТВ и ТНТ.