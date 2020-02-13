«Когда у нас набирается 10 провалов, мы закатываем вечеринку»

Основатель Growth Tribe Academy Ансси Рантанен считает, что ключом к успеху быстрорастущих компаний является то, что они проводят очень много экспериментов и внедрили у себя культуру провалов.

Основатель Growth Tribe Academy Ансси Рантанен, выигравший конкурс спикеров на Nordic Business Forum, рассказал на «Конгрессе газелей» о том, насколько важно предпринимателю постоянно экспериментировать, перенять мышление, направленное на развитие, и внедрить культуру провалов.

«Что делает наша компания? Мы изучаем то, что лучше всего работает у самых быстрорастущих компаний мира, упаковываем это в продукт и обучаем вас», - рассказывает Рантанен.

Ключом к успеху любой компании он считает инновации, а главным способом их достижения - постоянные быстрые эксперименты.

«Мы не делаем, в отличие от крупных корпораций, больших проектов. Ровно наоборот: стараемся всё разбить на как можно более мелкие кусочки. Тем самым мы можем быстро провести эксперимент и очень быстро выяснить, что работает, а что – нет», - говорит основатель Growth Tribe Academy.

Создать эксперимент за 6 минут

Он сделал тест-кейс прямо на сцене. Один из участников конференции поднял руку и спросил, какие инновации он может внедрить в своей бухгалтерской компании.

«Хм, а почему бы не предложить, скажем, услугу аутсорсинга HR? Это же смежные сферы: бухгалтерия, HR…» - сказал Рантанен, после чего с нуля за 6 минут создал сайт, презентующий эту услугу.

Рантанен подобрал логотип с помощью сайта Looka, быстро создал сайт с помощью launchaco.com, написал описание услуги, пару рекламных слоганов, один фейковый отзыв (автором которого указан сам Рантонен), добавил картинку, найденную на бесплатном сервисе Upsplash, поставил цену услуги 199 долларов и установил чатбота с помощью сервиса collect.chat. Всё было сделано за 6 минут (таймер с обратным отсчётом шёл на экране).

Всё это было сделано для того, чтобы этот быстро созданный сайт собирал обратную связь от пользователей (для этого на сайт нужно гнать трафик), и можно было таким образом быстро понять, работает ли эта идея вообще или нет. А если не работает, то что могло бы сработать.

«Мы уже сегодня получим кучу инсайтов. Нам не нужно ждать до завтра. Вот почему в наше время экспериментировать проще, чем когда-либо», - заключил он.

100 экспериментов, 70 провалов

Рантанен считает маленькие эксперименты основой быстрого роста бизнеса.

«Google проводит 7000 экспериментов в год. Procter and Gamble – столько же. А знаете, сколько Facebook? С ума сойти – 100 000 экспериментов в год!» - поражается Рантонен.

В качестве примера успешного экспериментаторства он привёл Такеру Кобаяши – тощего паренька, который в 2001 году не только выиграл чемпионат мира по поеданию хот-догов, но и обновил мировой рекорд в 2 раза. Как он это сделал? Провел 100 экспериментов по поводу того, как эффективнее (т.е. быстрее) всего есть хот-доги. И нашёл один самый эффективный способ: вынуть сосиски из булки, опустить их в воду и после этого заглотить.

«Вы должны чётко понимать: большинство экспериментов провалятся. 70% вещей, которые вы будете тестировать, провалятся. Это просто факт. Поэтому вы должны внедрить культуру, где провал – это хорошо. У нас в компании есть доска провалов. Каждый раз, когда набирается 10 «фейлов», мы закатываем вечеринку. Потому что любой провал должен восприниматься как нечто позитивное, потому что это – обратная связь. В Кремниевой долине недавно пошел тренд: народ начал публиковать «CV провалов». В какие университеты меня не взяли, куда не получилось попасть и т.д.», - говорит Рантанен.

ЦИТАТЫ

«Легендарный консультант в области менеджмента и маркетинга Питер Друкер как-то сказал: «У бизнеса есть две ключевые функции: инновации и маркетинг». Инновации – это когда ты предлагаешь новую ценность на рынке. Маркетинг и продажи нужны, чтобы масштабировать инновации», - говорит он.

«Я 3 года работал в Google и постоянно был там на каких-то тренингах. Я плохо учился в школе. Меня постоянно вызывали к директору, но не из-за хороших оценок. Я думал, что в Google будет как в школе – очень медленно и максимально теоретично. Оказалось наоборот: безумно быстро и максимально приближено к реальной работе. Зачем всё это нужно было? Ответ: чтобы внедрить мне мышление, направленное на рост».

«Самая великая вещь по поводу экспериментов – ты никогда не знаешь, откуда придёт успех».