Зафиксировано 62 новых случаев коронавируса

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В Эстонии за минувшие сутки было сделано 3206 тестов на коронавирус, из них положительный результат дали 62 теста, или 1,9% от общего количества.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Харьюмаа - 28 (из них в Таллинне – 24). В Валгамаа выявлено 8 случаев заражения, в Пярнумаа – 7.