Зафиксировано 62 новых случаев коронавируса
В Эстонии за минувшие сутки было сделано 3206 тестов на коронавирус, из них положительный результат дали 62 теста, или 1,9% от общего количества.
Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Харьюмаа - 28 (из них в Таллинне – 24). В Валгамаа выявлено 8 случаев заражения, в Пярнумаа – 7.
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