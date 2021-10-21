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dv.ee

21 октября 2021 в 14:03 Поделиться:









Переехавшая в Эстонию соратница Навального объявлена в розыск в России

Любовь Соболь. Фото: Sergei Karpukhin, Scanpix

Соратница российского оппозиционера Алексея Навального и экс-юрист Фонда борьбы с коррупцией, признанного экстремистской организацией и запрещенного в России, Любовь Соболь объявлена в розыск Министерством внутренних дел РФ. Имя 34-летней Соболь появилось в списке разыскиваемых на сайте министерства в среду вечером.

Соболь покинула Россию в августе, прямо перед вступлением в силу приговора о ее домашнем аресте на полтора года — за «нарушение санитарно-эпидемиологических правил», пишет Rus.Postimees.

В августе Любовь Соболь покинула Россию. Первоначально она выехала в Турцию, а затем сообщила, что посетила врача в Армении.

В сентябре газета Eesti Ekspress писала, что Соболь сейчас живет в Эстонии.