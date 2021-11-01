Правительство одобрило новые ограничения

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото: Andras Kralla
Правительство одобрило дополнительные ограничения, препятствующие распространению коронавируса.
В Эстонии вступает в действие обязательное ношение масок в публичных помещениях. Это означает, что, начиная с понедельника, требование носить маску распространяется и на контролируемую деятельность.
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