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18 февраля 2022 в 13:59 Поделиться:









В Таллинне представлено свыше 20 000 ходатайств о выплате энергетической субсидии

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В Таллинне подано свыше 20 000 ходатайств о компенсации расходов на электроэнергию, газ и отопление. 86 процентов ходатайств поступило в электронном виде через среду самообслуживания, сообщает столичная пресс-служба.

По состоянию на вечер четверга поступило 20 300 ходатайств, из них 17 400 были поданы в электронном виде. На бумажном носителе в отделах социального обеспечения районных управ было представлено 2900 заявлений. На данный момент рассмотрено 8700 (42 процента) ходатайств. Выплачены компенсации на общую сумму 857 300 евро. Средняя сумма компенсации составляет 99 евро.