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    «Кризис пришел неожиданно»: квартальные убытки Harju Elekter превысили 3 млн евро

    Результаты за второй квартал не обрадовали руководителей Harju Elekter.Фото: Liis Treimann

    Второй квартал этого года выдался одним из самых сложных в истории Harju Elekter – убытки компании достигли 3 млн евро, пишет Äripäev.

    «Квартальные итоги никого не обрадовали. Мы говорили, что однажды кризис дойдет и до нас, но он пришел неожиданно», – сказал председатель правления компании Тийт Атсо.
    Из биржевого отчета следует, что концерну пришлось критически переоценить всю текущую деятельность и ее эффективность, а также пересмотреть соглашения на предстоящие периоды. Помимо увеличения производственных затрат, несколько проектов оказались более сложными и убыточными, чем планировалось изначально.
    Оборот Harju Elekter во втором квартале этого года составил 41,9 млн евро, увеличившись на 5,6 млн евро в годовом сравнении. Оборот за первое полугодие составил 79,2 млн евро, увеличившись на 12,2 млн евро по сравнению с предыдущим годом.
    Валовая прибыль отчетного квартала составила 963 тыс. евро, по сравнению с 4,3 млн евро во втором квартале прошлого года. Операционный убыток (EBIT) составил 3048 тыс. евро, в то время как в прошлом году операционная прибыль достигала 651 тысячу евро. Рентабельность бизнеса во втором квартале составила -7,3% по сравнению с 1,8% в прошлом году.
    Чистый убыток за отчетный квартал составил 3,197 млн евро по сравнению с чистой прибылью в 488 тыс. евро годом раннее. Чистый убыток на акцию во втором квартале составил -0,18 евро, годом ранее чистая прибыль на акцию составляла 0,03 евро.
    Коммерческие расходы Harju Elekter выросли на 26,5% как поквартально, так и за полугодие, достигнув 45,2 и 83,6 млн евро соответственно.

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