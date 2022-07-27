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27 июля 2022 в 7:53 Поделиться:









«Кризис пришел неожиданно»: квартальные убытки Harju Elekter превысили 3 млн евро

Результаты за второй квартал не обрадовали руководителей Harju Elekter. Фото: Liis Treimann

Второй квартал этого года выдался одним из самых сложных в истории Harju Elekter – убытки компании достигли 3 млн евро, пишет Äripäev.

«Квартальные итоги никого не обрадовали. Мы говорили, что однажды кризис дойдет и до нас, но он пришел неожиданно», – сказал председатель правления компании Тийт Атсо.

Из биржевого отчета следует, что концерну пришлось критически переоценить всю текущую деятельность и ее эффективность, а также пересмотреть соглашения на предстоящие периоды. Помимо увеличения производственных затрат, несколько проектов оказались более сложными и убыточными, чем планировалось изначально.

Оборот Harju Elekter во втором квартале этого года составил 41,9 млн евро, увеличившись на 5,6 млн евро в годовом сравнении. Оборот за первое полугодие составил 79,2 млн евро, увеличившись на 12,2 млн евро по сравнению с предыдущим годом.

Валовая прибыль отчетного квартала составила 963 тыс. евро, по сравнению с 4,3 млн евро во втором квартале прошлого года. Операционный убыток (EBIT) составил 3048 тыс. евро, в то время как в прошлом году операционная прибыль достигала 651 тысячу евро. Рентабельность бизнеса во втором квартале составила -7,3% по сравнению с 1,8% в прошлом году.

Чистый убыток за отчетный квартал составил 3,197 млн евро по сравнению с чистой прибылью в 488 тыс. евро годом раннее. Чистый убыток на акцию во втором квартале составил -0,18 евро, годом ранее чистая прибыль на акцию составляла 0,03 евро.

Коммерческие расходы Harju Elekter выросли на 26,5% как поквартально, так и за полугодие, достигнув 45,2 и 83,6 млн евро соответственно.