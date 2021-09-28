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    Цена на газ в Европе достигла рекордного уровня

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах приблизилась к 1030 долларам США за тысячу кубометров газа, сообщает DW.

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    28 сентября 2021
    Росту цен на нефть не видно конца
    Из-за дефицита газа в Европе биржевые цены на энергоносители в последние недели выросли более чем на 250 процентов.
    Цена одной тысячи кубометров газа на рынке Европы впервые в истории превысила порог в тысячу долларов США (около 855 евро). Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах во вторник, 28 сентября, вплотную приблизилась к отметке в 1030 долларов.
    Международное энергетическое агентство (IEA), а также десятки депутатов Европарламента на фоне резкого роста цен заподозрили российский государственный концерн "Газпром" в манипулировании рынком, однако Москва скептически отнеслась к подобным утверждениям.
    Администрация США намерена вместе с европейскими партнерами отслеживать случаи возможной манипуляции с ценами на поставляемый в Европу газ.

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