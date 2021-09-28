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28 сентября 2021 в 14:07 Поделиться:









Цена на газ в Европе достигла рекордного уровня

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах приблизилась к 1030 долларам США за тысячу кубометров газа, сообщает DW.

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Из-за дефицита газа в Европе биржевые цены на энергоносители в последние недели выросли более чем на 250 процентов.

Цена одной тысячи кубометров газа на рынке Европы впервые в истории превысила порог в тысячу долларов США (около 855 евро). Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах во вторник, 28 сентября, вплотную приблизилась к отметке в 1030 долларов.

Международное энергетическое агентство (IEA), а также десятки депутатов Европарламента на фоне резкого роста цен заподозрили российский государственный концерн "Газпром" в манипулировании рынком, однако Москва скептически отнеслась к подобным утверждениям.

Администрация США намерена вместе с европейскими партнерами отслеживать случаи возможной манипуляции с ценами на поставляемый в Европу газ.